FCN beendet Hack-Diskussion

Der 1. FC Nürnberg hat unterstrichen, dass Robin Hack nicht abgegeben wird. „Wir wollen Robin nicht abgeben, wir wollen ihn behalten, er ist ein ganz wertvoller Spieler, der auch noch einen langfristigen Vertrag hat. Ich kann die Diskussion natürlich beenden, trotzdem werden wir jeden Tag nach ihm gefragt. Also jetzt offiziell: Wir beenden die Diskussion. Ich wiederhole mich einfach. Wir geben ihn nicht ab, er ist ein super Spieler“, stellt FCN-Trainer Robert Klauß gegenüber ‚Nordbayern‘ unmissverständlich klar.

Der 22-jährige Offensivspieler wird seit Wochen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Neben dem 1. FC Köln soll sich auch der englische Zweitligist FC Brentford mit dem gebürtigen Pforzheimer beschäftigen. Hack war vor der zurückliegenden Saison für die überschaubare Ablöse von 500.000 Euro von der TSG Hoffenheim an den Valznerweiher gewechselt. Dort kam er in 34 Pflichtspielen zum Einsatz und war an zwölf Treffern direkt beteiligt.