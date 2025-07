FCN: Neuer Stürmer im Anflug

Nach den Abgängen von Stefanos Tzimas (19/Brighton & Hove Albion) und Mahir Emreli (28/1. FC Kaiserslautern) kann der 1. FC Nürnberg in Kürze einen neuen Spieler für den Sturm begrüßen. Laut Sacha Tavolieri befindet sich Mickaël Biron im Anflug auf den Club und soll am morgigen Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren. Noch ist der 27-Jährige bis 2026 an den belgischen Zweitligisten RWDM Brussels gebunden.

Dem Vernehmen nach zahlt Nürnberg eine Ablöse von rund 800.000 Euro. Biron soll einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Für Brüssel schnürt der Nationalspieler der Karibik-Nation Martinique (17 Länderspiele) seit 2022 die Schuhe. In 66 Einsätzen stehen für den Rechtsfuß 29 Treffer und vier Vorlagen zu Buche.