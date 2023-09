Nach Abschiedsgedanken: Masovic schwört Bochum die Treue

Nach diversen Abschiedsgerüchten im Sommer bleibt Erhan Masovic dem VfL Bochum langfristig treu. Der Innenverteidiger verlängert seinen Vertrag nach Vereinsangaben bis 2026.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Erhan Masovic dazu entschieden hat, die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr auszuweiten“, sagt Sportgeschäftsführer Patrick Fabian, „seine Entwicklung vom Kaderspieler in der 2. Bundesliga hin zum Leistungsträger unserer Bundesligamannschaft ist bemerkenswert.“

Masovic selbst erklärt: „Ich bin dem VfL sehr dankbar, hier wird mir vieles ermöglicht. Durch den VfL bin ich zum Bundesligaspieler geworden, was meine Nationalmannschaftskarriere positiv beeinflusst hat. Die Vertragsverlängerung ist mein Zeichen des Dankes an die Verantwortlichen, die an mich geglaubt haben.“

Noch vor wenigen Wochen hatte sich ein Abgang des Leistungsträgers abgezeichnet. Spartak Moskau buhlte intensiv um den 24-Jährigen. Eine hohe einstellige Millionensumme war im Gespräch, letztlich zerschlug sich allerdings der Wechsel, Masovic blieb und bindet sich nun langfristig an den VfL.