Auch Mainz mischt bei Jäkel mit

Mainz 05 beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Frederik Jäkel. Die ‚Bild‘ unterstellt den 05ern ein Interesse am 21-jährigen Innenverteidiger von RB Leipzig, der sich in der laufenden Saison in Belgien bei Leihklub KV Oostende prächtig entwickelt hat. Im Sommer kehrt Jäkel nach Leipzig zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Neben Mainz buhlt auch Arminia Bielefeld um den aufstrebenden 1,94-Mann. Schon vor Wochen führten die akut abstiegsbedrohten Ostwestfalen Gespräche mit der Spielerseite. Zuvor wurde auch den Zweitligisten Werder Bremen, Schalke 04, Darmstadt 98, Hamburger SV, 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock Interesse an Jäkel nachgesagt.