Fener bietet für Dzeko

Fenerbahce signalisiert offenbar konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Edin Dzeko. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat der türkische Erstligist für den bosnischen Stürmer ein Angebot über einen Zweijahresvertrag abgegeben. Dzeko selbst hoffe weiter auf eine Vertragsverlängerung bei Inter Mailand, wo sein Kontrakt zum Ende des Monats ausläuft. Eine Entscheidung über seine Zukunft fällt erst nach dem morgigen Champions League-Finale.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dzeko befindet sich aktuell in der Türkei, um sich auf das Endspiel gegen Manchester City vorzubereiten. Für Inter hat er in dieser Saison in 33 Ligaspielen neun Treffer erzielt, besonders wichtig war er aber in der Königsklasse mit seinen vier Treffern in zwölf Spielen. Das Zögern mit einer Vertragsverlängerung hat nun einige Interessenten für den 37-Jährigen auf den Plan gerufen.

Lese-Tipp

Bericht: BVB buhlt um U20-Stürmer