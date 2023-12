Elmas unterschreibt heute in Leipzig

RB Leipzig bringt noch vor Weihnachten den Transfer von Eljif Elmas unter Dach und Fach. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der 24-jährige Mittelfeldspieler am heutigen frühen Morgen auf den Weg nach Leipzig gemacht. Bei den Sachsen wird er sich im Laufe des Tages dem Medizincheck unterziehen. Die Vertragsunterschrift ist für den Nachmittag geplant.

Bereits am gestrigen Freitag hatte SSC Neapel-Präsident Aurelio de Laurentiis den Transfer bestätigt: „Wir haben Elmas verkauft, es ist erledigt. Er will immer spielen, also haben wir uns entschieden, dass wir ihn gehen lassen.“ Die Ablöse beträgt zwischen 23 und 25 Millionen Euro, in der Messestadt erhält der Nordmazedonier einen Vertrag bis 2028.