Quagliarella hängt ein Jahr dran

Fabio Quagliarella hat noch nicht genug vom Profifußball. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, verlängert der 39-jährige Routinier seinen Vertrag bei Sampdoria Genua um ein weiteres Jahr. Allerdings sollen sich seine Bezüge halbieren – von einer Million Euro Jahresgehalt auf 500.000 Euro. Gleichzeitig erhält der Stürmer aber durch leistungsbezogene Boni die Möglichkeit, seinen Verdienst kräftig aufzubessern.

Die offizielle Verkündung der Verlängerung soll noch am heutigen Montag stattfinden. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Kapitän wettbewerbsübergreifend in 35 Spielen sechs Tore und sammelte zusätzlich drei Assists.