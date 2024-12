Vier Monate nach BVB-Abgang: Reus endlich Meister

Marco Reus darf die erste Meisterschaft seiner Profikarriere feiern. Der langjährige Spieler von Borussia Dortmund gewann in der Nacht mit LA Galaxy das Playoff-Finale der Major League Soccer. Die Kalifornier bezwangen die New York Red Bulls mit 2:1. „Einen Titel zu holen im Ausland, nach vier Monaten, ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Großes. Es ist ein wunderschönes Gefühl“, so der 35-Jährige.

Reus wurde im Endspiel erst in der 75. Minute eingewechselt und half anschließend dabei, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Im Finale der Western Conference gegen die Seattle Sounders (1:0) – dem Playoff-Halbfinale – musste der Offensivspieler mit Adduktorenbeschwerden in der Pause ausgewechselt werden, ein Einsatz im Endspiel stand lange auf der Kippe.