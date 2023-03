Mainz: Svensson lässt Burkardt-Rückkehr offen

Ob Offensivspieler Jonathan Burkardt in dieser Saison noch einmal das Trikot von Mainz 05 überstreift, kann nicht einmal Cheftrainer Bo Svensson sagen. „Das kann sein, aber das liegt nullkommanull der Fokus drauf“, sagt der dänische Übungsleiter gegenüber der Bild, „es geht in erster Linie nur darum, dass sein Knie in die alte Form kommt, er keine Schmerzen mehr hat. Wir wissen alle, dass das mit seiner Reha nach der OP nicht so gelaufen ist, wie erhofft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Burkardt hatte sich Anfang Dezember einem Eingriff am Meniskus unterzogen und fällt seitdem aus. Einen konkreten Zeitplan für die Rückkehr des 22-Jährigen gibt es laut Svensson nicht: „Jetzt zeigen die Bilder, dass der Bluterguss im Knochen kleiner wird und jetzt steigert er wieder sein Training. Aber alles sehr ruhig und langsam. Es wird noch dauern, bis er auf den Platz zurückkehrt.“ Burkardt wird daher noch eine Weile länger bei einem Saisontreffer in zwölf Einsätzen stehen.

Lese-Tipp

Mainz: Svensson schwärmt von Winter-Neuzugängen