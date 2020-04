Bericht: BVB jagt Barça-Juwel Fati

„Borussia Dortmund will Ansu Fati.“ Mit dieser Schlagzeile wartet die katalanische ‚Sport‘ am heutigen Donnerstag auf. Das Interesse der Schwarz-Gelben ist der Zeitung sogar die Titelstory wert.

Demzufolge haben die Dortmunder den 17-jährigen Außenstürmer als Nachfolger von Jadon Sancho (20) im Blick. Für den Fall, dass sich der Engländer im Sommer zu Manchester United verabschiedet, wolle der BVB sein Glück bei Fati versuchen.

Fati-Entwicklung stockt

Der dribbelstarke Rechtsfuß war im vergangenen Herbst wie Phönix aus der Asche gestiegen und hatte Fans wie Medien gleichermaßen begeistert. Im Anschluss an die allgemeine Hysterie stagnierten seine Leistungen allerdings. Angesichts der geplanten Transferoffensive beim FC Barcelona, die Weltstars wie Neymar und/oder Lautaro Martínez beinhalten könnte, muss Fati ernsthaft um seine Einsatzzeiten bangen.

Dies wäre in Dortmund voraussichtlich anders. Man darf also abwarten, wie sich die Personalien Sancho und Fati entwickeln. Vorstellbar ist vieles: Eine Leihe ebenso wie eine Festverpflichtung mit Rückkaufoption. Einzig die Variante, dass Barça sein Ausnahmetalent komplett abgibt, erscheint so gut wie unmöglich.