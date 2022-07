VfB holt Perea an Bord

Pellegrino Matarazzo kann sich auf eine weitere Alternative für den Angriff des VfB Stuttgart freuen. Die Schwaben vermelden die Verpflichtung von Juan José Perea. Der 22-jährige Kolumbianer kommt vom griechischen Erstligisten PAS Giannina und unterschreibt bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Juan José Perea bringt viel Geschwindigkeit und einen großen Offensivdrang in unser Spiel ein. Er kann sowohl mit Tempo über die Flügel agieren als auch im Sturmzentrum spielen. Trotz seines jungen Alters verfügt er mit über 80 Profieinsätzen in Europa schon über eine gewisse Erfahrung, die ihm nach unserer Überzeugung dabei helfen wird, sich schnell in Deutschland und in der Bundesliga zurechtzufinden“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat über seinen Neuzugang.

Kolportierte zwei Millionen Euro zahlt der VfB für Pereas Dienste. Boni sollen Teil des Deals sein. Der neue Angreifer ist flexibel einsetzbar und kann sowohl den zum VfL Wolfsburg zurückgekehrten Omar Marmoush (23) als auch den von Schalke 04 umworbenen Darko Churlinov (21) ersetzen.

Perea sagt etwas überraschend: „Ich war schon als Kind mit dem VfB-Trikot als Zuschauer in der Mercedes Benz Arena. Jetzt bin ich sehr glücklich darüber, das Trikot des VfB auch als Spieler tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf das Trainerteam, auf meine Mitspieler, auf alle Mitarbeiter des Klubs und natürlich auf die Fans. Ich habe große Ziele und möchte mit all meiner Kraft dem VfB dabei helfen, seine Ziele zu erreichen. Ich danke allen für den herzlichen Empfang.“