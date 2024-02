Medien: Scally plant Gladbach-Abgang

In der laufenden Spielzeit hat Joe Scally bei Borussia Mönchengladbach kein Spiel verpasst, stand in den meisten Partien auch in der Startelf. Der US-Amerikaner spielt unter Trainer Gerardo Seoane demnach eine tragende Rolle. Das hält den 21-jährigen Außenverteidiger aber wohl nicht davon ab, seinen Abschied von den Fohlen vorzubereiten.

Laut ‚Bild‘ hatte ein kürzlich vollzogener Beraterwechsel des Nationalspielers den Hintergrund, dass Scally künftig bei einem Klub spielen will, der auch im internationalen Geschäft vertreten ist. Dies würde automatisch sein Standing im Nationalteam der USA stärken. Für Scally ein wichtiger Punkt hinsichtlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada.

Bis 2027 steht Scally noch bei der Borussia unter Vertrag. Vor knapp zehn Monaten hatte der schnelle Rechtsfuß sein Arbeitspapier verlängert. Inzwischen klopften aber bereits Newcastle United und der AC Mailand beim gebürtigen New Yorker an. Womöglich ein Zeichen für Scally, dass er nach Höherem streben kann.