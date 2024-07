Drei Angebote für Bundesliga-Kandidat Affengruber

David Affengruber weckt nicht nur in der Bundesliga Interesse. Nach FT-Informationen haben der FC Turin, der FC Sevilla und Espanyol Barcelona dem Innenverteidiger ein Angebot unterbreitet. Erstgenanntes Duo befindet sich aktuell in der Pole Position, Verhandlungen führte Affgengrubers Berater nach FT-Infos am heutigen Dienstag aber auch mit Espanyol.

Die Spuren, die zuletzt zu Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach führten, sind momentan nicht heiß, ein Wechsel in die Bundesliga ist eher unwahrscheinlich. Der 23-jährige Österreicher befindet sich ablösefrei auf dem Markt, nachdem sein Vertrag bei Double-Sieger Sturm Graz Ende Juni ausgelaufen ist.