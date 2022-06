Hertha: Die Tendenz bei Boateng & Belfodil

Bei Ishak Belfodil (30) und Kevin-Prince Boateng (35) stehen Entscheidungen an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, geht bei Erstgenanntem die Tendenz dahin, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Vereine aus dem Mittleren Osten und der Bundesliga seien am algerischen Stürmer interessiert. Bei Boateng, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, stehe eine Verlängerung um ein Jahr ins Haus. In beiden Fällen sei eine finale Entscheidung für die nächsten Tage zu erwarten.

Derweil stehen die Zeichen bei den aktuell verliehenen Jordan Torunarigha (24) und Omar Alderete (25) auf Abschied. Für Torunarigha habe Leihklub KAA Gent ein Angebot über 1,5 Millionen Euro abgegeben, das die Hertha jedoch abgelehnt habe. Am 24-jährigen Innenverteidiger zeigen auch Klubs aus Deutschland und England Interesse. Bei Alderete bemüht sich der FC Valencia um eine Festverpflichtung, auch der AC Florenz ist interessiert.