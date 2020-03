Überflieger Sörloth: Bayern und der BVB schauen genau hin

Balleroberung, einen Gegner aussteigen lassen und am Ende der trockene Abschluss ins linke untere Eck. So gestaltete sich am gestrigen Dienstagabend der Führungstreffer, den Alexander Sörloth (24) für Trabzonspor gegen Fenerbahce erzielte. Das Hinspiel des Halbfinals im türkischen Pokal gewann der Tabellenzweite der Süper Lig schließlich mit 2:1. Doch nicht nur gestern sorgte der der norwegische Angreifer für Furore, überhaupt spielt Sörloth bisher eine rekordverdächtige Saison im Trikot des türkischen Klubs.

Mit 19 Toren aus 23 Spielen führt der 1,95 Meter große Stürmer die Torjägerliste an, mit drei Toren weniger folgt ihm dann erst der Ex-Freiburger Papiss Demba Cissé (34). Bisher hatten den aufstrebenden Norweger wohl nur die wenigsten auf dem Zettel, denn bei seinen bisherigen Stationen fiel der Norweger nicht wirklich auf. Bis 2021 ist der 22-fache Nationalspieler von Crystal Palace an Trabzonspor verliehen, dann haben die Türken die Option, den Stürmer festzuverpflichten.

Das Interesse wächst

Doch angesichts der bärenstarken Entwicklung, die Sörloth gerade in der Süper Lig nimmt, ist nicht ausgeschlossen, dass schon im Sommer größere Vereine anklopfen. Vor wenigen Tagen sickerte in der Türkei bereits durch, dass sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund Interesse an dem großgewachsenen Angreifer signalisieren. Scouts des Rekordmeisters sollen schon bei einem der jüngsten Spiele des Norwegers zugegen gewesen sein, um sich vor Ort von seinen Qualitäten zu überzeugen.

Einem Bericht der norwegischen ‚Verdens Gang‘ zufolge liegt Trabzonspors Kaufoption bei sechs Millionen Euro. Sollte also einer der beiden Bundesligisten im Werben um Sörloth ernst machen wollen, wäre die finanziellen Barrieren dieses Wechsels voraussichtlich schnell zu beseitigen. Wenn Sörloth so erfolgreich weiter trifft, könnte er am Ende der Saison womöglich neben dem Titel in der Süper Lig auch seinen Wechsel in die Bundesliga feiern.