Heidenheim verkündet Dovedan-Trennung

Nikola Dovedan muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Der 1. FC Heidenheim vermeldet offiziell, dass der auslaufende Kontrakt des Angreifers nicht verlängert wird. Nach einem Jahr geht das Kapitel Heidenheim für den 29-jährigen Österreicher also wieder zu Ende. In der abgelaufenen Spielzeit stand der frühere U-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 22 Mal auf dem Feld (vier Scorerpunkte).

„Wir haben Niko darüber informiert, dass wir uns dazu entschieden haben, in der nächste Saison personell in der Offensive anders zu planen und wir ihm deshalb kein Angebot zur Vertragsverlängerung machen werden. Niko hat sich in den vergangenen Bundesligasaison stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und auch wichtige Impulse auf dem Platz für uns gesetzt. Dafür bedanken wir uns bei Niko ganz herzlich“, lässt sich Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald zitieren.