Chelsea: Thiago Silva lässt Zukunft offen

Thiago Silva will sich nicht alleine auf die Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags beim FC Chelsea festlegen. „Ich muss meinen Vertrag mit meiner Familie vereinbaren, das ist nicht einfach. Wir werden sehen, was passieren wird“, zitiert der ‚Evening Standard‘ den 38-jährigen Brasilianer, „die Zeit zum Reden wird kommen, es könnte vor oder nach der Weltmeisterschaft sein.“

Sportlich gesehen gibt es für Thiago Silva wenig Gründe, die Schuhe im Sommer an den Nagel zu hängen. Der Innenverteidiger ist bei den Blues nach wie vor gesetzt und verpasste in der Premier League lediglich eine Partie. Insgesamt kam der Routinier in dieser Saison in neun Partien zum Einsatz.