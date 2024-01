Teuchert-Transfer: Hannover fordert mehr

MLS-Klub St. Louis City muss im Werben um Cedric Teuchert (27) finanziell nachbessern. Nach Informationen der ‚Bild‘ bieten die US-Amerikaner eine Ablöse von 350.000 Euro, während Zweitligist Hannover 96 mindestens eine halbe Million Euro sehen will. „Wir sind nicht in der Situation, Angebote komplett zu ignorieren. Aber aktuell entspricht es weder dem sportlichen, noch dem wirtschaftlichen Wert des Spielers. Und dann wird es auch keinen Wechsel geben“, erklärt Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Teuchert, der sich mit St. Louis City einig sein soll, steht nur noch bis zum Sommer bei 96 unter Vertrag. Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich St. Louis-Sportdirektor Lutz Pfannenstiel inzwischen auch mit Alternativen. Sollte ein Winter-Transfer nicht zustande kommen, könnte Teuchert auch im Sommer ablösefrei zum MLS-Klub wechseln. In 13 Pflichtspielen der laufenden Saison hat der Offensivspieler neun Tore geschossen. Weitere Gespräche über den möglichen Transfer in die Vereinigten Staaten sollen in Kürze stattfinden.