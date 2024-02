FC Bayern: Zaragoza über seinen Transfer

Bryan Zaragoza ist zufrieden damit, schon früher als geplant für den FC Bayern auflaufen zu können. „Es war geplant, dass ich im Sommer komme. Die Situation ist so wie sie ist. Für mich ist es eine einzigartige Chance. Ich habe Granada viel zu verdanken, aber es war eine große Chance für mich“, so der Flügelspieler, der am gestrigen Deadline Day vom FC Granada nach München wechselte, auf seiner Antrittspressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Ich hatte keine Zweifel, dass ich nach München kommen will. Es tat natürlich weh, Granada zu verlassen, aber ich hatte keine Zweifel. Mein erstes Ziel ist, dass ich mein Debüt gebe. Ich möchte der Mannschaft helfen und von den tollen Spielern und Trainern lernen.“ Eigentlich war die Verpflichtung des 22-jährigen Spaniers für den Sommer vorgesehen. Aufgrund der Verletzung von Kingsley Coman (27) zogen die Münchner den Transfer jedoch zeitlich vor.