Diagnose da: Nkunku wochenlang raus

Christopher Nkunku wird den Ligaauftakt im neuen Jahr gegen den FC Bayern am 20. Januar wohl verpassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich der Leipzig-Profi einen Anriss des Außenbandes im linken Knie zugezogen und wird rund zehn Wochen ausfallen.

Der 25-jährige Offensivspieler hatte sich die Verletzung im Training der französischen Nationalmannschaft zugezogen und musste in der Folge seine Teilnahme an der WM absagen. In Leipzig sollen nun weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Update (12:26 Uhr): RB Leipzig hat Nkunkus Verletzung bestätigt. Noch sei offen, wie lange er ausfallen wird und welche Behandlungsmetode gewählt wird.