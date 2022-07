PSG angelt sich Vitinha

Nach Fabio Viera (22/FC Arsenal) verlässt den FC Porto ein weiteres Mittelfeldtalent. Paris St. Germain hat sich offiziell die Dienste des Portugiesen Vitinha (22) gesichert.

Der Spielmacher kommt für die Ablösesumme in Höhe von kolportierten 40 Millionen Euro an die Seine und bindet sich bis 2027 an den französischen Hauptstadtklub. PSG machte sich die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel zu Nutze.

Vitinha, dreifacher A-Nationalspieler Portugals, stammt aus der Jugend des FC Porto. Für die Profis absolvierte er insgesamt 59 Spiele (vier Tore, sechs Assists). In der Saison 2020/21 war Vitinha an die Wolverhampton Wanderers verliehen.