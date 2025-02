Eberl sendet „ein klares Zeichen“ an Kimmich

Neben Jamal Musiala, der am Freitag seinen Vertrag vorzeitig bis 2030 verlängerte, ist Joshua Kimmich seit einiger Zeit die wohl wichtigste Personalie auf dem Schreibtisch von Max Eberl. Der Vertrag des Führungsspielers läuft am Saisonende aus, der kommende Kontrakt wird wohl der letzte große in der Karriere des 30-Jährigen sein.

Daher steht seit einigen Monaten die Frage im Raum, ob sich der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft noch einmal umorientieren und ein großes Abenteuer im europäischen Ausland erleben möchte. Interessenten gibt es genug, dem Vernehmen nach haben vor allem der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Liverpool und Paris St. Germain Kimmich auf dem Zettel.

Kurz vor der Ziellinie

Der FC Bayern möchte auf jeden Fall mit dem gebürtigen Rottweiler verlängern, immerhin spielt Kimmich den Statistiken zufolge aktuell die beste Saison seiner bisherigen Laufbahn. Zuletzt sollen sich die beiden Parteien angenähert haben, im Rahmen des Topspiels gegen Bayer Leverkusen (0:0) am gestrigen Samstagabend ordnete FCB-Sportvorstand Max Eberl den aktuellen Stand ein.

„Es wird viel spekuliert. Wir haben peu à peu unsere Arbeit gemacht. Mit Joshua haben wir sehr gute Gespräche geführt. Wir haben mit den Verlängerungen klar gezeigt, was unsere Idee ist. Nun hoffen wir, dass wir den nächsten Sack zuziehen können. Wir müssen es noch über die Ziellinie bringen.“

Die Verlängerungen mit Manuel Neuer (38), Alphonso Davies (24) und Jamal Musiala (21) sollen also weitere Argumente sein, um dem umworbenen Führungsspieler die Unterschrift unter einem neuen Vertrag schmackhaft zu machen.

Entscheidung bei Kimmich

Auf die Frage, ob dies bei Kimmich ein Faktor sein könnte, stellte Musiala im Nachgang des Leverkusen-Spiels klar: „Jeder entscheidet für sich selbst. Ich habe mit Josh gesprochen, aber am Ende trifft er die Entscheidung.“ Ähnlich hatte sich auch der Sportvorstand am Freitag geäußert.

Im Talkformat ‚Sky 90‘ legte Eberl am späten Samstagabend noch einmal nach und rollte Kimmich den roten Teppich aus: „Wir wissen genau, was wir wollen, Josh weiß, was wir wollen. Er möchte bei Bayern München bleiben, er möchte die Champions League gewinnen. Wenn er nicht bleiben wollen würde, würden wir nicht reden.“

Und das Zeichen ist beim Adressaten angekommen. „Jamal ist definitiv ein wichtiger Spieler für die Zukunft des FC Bayern. Natürlich stütze ich meine Entscheidung nicht auf einen Spieler. Aber ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass es für mich wichtig ist, zu sehen, was im Verein passiert, und dazu gehört natürlich auch das Personal. Das Bild wird immer klarer", äußerte sich Kimmich wenig später zufrieden im ‚sportstudio‘.