Bobadilla vor Comeback?

Mit Raúl Bobadilla könnte bald ein bekanntes Gesicht seine Rückkehr im Schweizer Profifußball feiern. Wie Christian Wimmer, seines Zeichens Cheftrainer des FC Schaffhausen, gegenüber ‚Radio Munot‘ bestätigt, beschäftigt sich der Zweitligist mit der Verpflichtung des 36-jährigen Paraguayers: „Wir müssen schauen, ob wir mit Raúl etwas machen können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit ist Bobadilla vertragslos. Bis Ende des vergangenen Jahres lief der einstige Profi von Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg für Bandirmaspor in der zweiten türkischen Liga auf. Davor stand der bullige Angreifer von 2022 bis 2023 schon einmal in Schaffhausen unter Vertrag. Wimmer erinnert sich gerne an Bobadillas Glanzzeiten: „Er ist ein Wahnsinnsspieler. Ich kenne ihn noch aus der Bundesliga. Er ist eine große Persönlichkeit, die auch der Mannschaft guttun würde.“