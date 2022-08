BVB-Gerücht um City-Talent Palmer

Borussia Dortmund hat die Arbeit auf dem Transfermarkt für diesen Sommer noch nicht beendet. Nach Informationen der ‚Sun‘ buhlen die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben um die Gunst eines Toptalents von Manchester City.

Das Boulevardblatt bringt den BVB mit Cole Palmer in Verbindung. Der 20-jährige Mittelfeldspieler soll zudem noch von zahlreichen weiteren Klubs aus ganz Europa umworben werden. Zur Debatte stehe eine Leihe bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Palmer kann im Mittelfeld zentral oder auf dem Flügel eingesetzt werden. Aktuell plagen die Dortmunder leichte Verletzungssorgen. Mit Mo Dahoud im zentralen Mittelfeld sowie Karim Adeyemi und Donyell Malen fallen drei Spieler aus, deren Abstinenz mit Palmer aufgefangen werden könnte.

Pep bittet um Geduld

Pep Guardiola setzt jedoch auf den englischen U21-Nationalspieler. 2020 debütierte Palmer in der ersten Mannschaft der Citizens, in der vergangenen Saison sammelte er weitere Spielpraxis bei den Profis. „Bleiben wir ruhig und geduldig, so wie wir es mit Phil (Foden, Anm. d. Red.) getan haben“, sagte Guardiola zuletzt über Palmer.

Um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, müsste der Youngster aber kontinuierlich auf hohem Niveau spielen. Bei City bliebe ihm wohl nur die Rolle des Ergänzungsspielers. Ob der BVB dem hochveranlagten Talent eine bessere Perspektive bietet und das Leihgeschäft vor Ablauf der Transferfrist eintütet, wird sich im Verlauf der kommenden Woche zeigen.