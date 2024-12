AS Rom: Hummels feiert „ersten Sieg“

Mats Hummels kann drei Monate nach seinem Wechsel zu AS Rom das erste große Erfolgserlebnis verzeichnen. Beim 4:1 in der Serie A-Partie gegen US Lecce feiert der 35-Jährige seine Sieg-Premiere auf dem Platz: „Endlich. Unser erster gemeinsamer Sieg“, verkündete der ehemalige deutsche Nationalspieler auf seinen Social Media-Kanälen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es war erst der vierte Ligaeinsatz für Hummels seit seinem Wechsel nach Rom im September, die ersten drei gingen allesamt verloren. Unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri hat sich der Innenverteidiger jedoch anscheinend einen Stammplatz erkämpft. Hummels kam im Zentrum der Dreierkette zum Einsatz und wurde beim Stand von 3:1 in der 81.Minute ausgewechselt.