Berater bestätigt: BVB verliert großes Talent

Borussia Dortmund verliert ein großes Talent. Der Berater von Diego Castel-Branco bestätigt gegenüber ‚Sky‘, dass der 16-Jährige zu Benfica Lissabon wechseln und dort einen Vertrag über drei Jahre unterschreiben wird. Der Vertrag des Offensivspielers läuft am Ende der Saison aus.

Erst vor zwei Wochen feierte Castel-Branco sein Debüt bei der Dortmunder U19, ansonsten geht er in der U17 auf Torejagd. In 21 Spielen gelangen ihm bis dato in dieser Saison 18 Treffer.