FC Bayern: Rückschläge für Sané & Gnabry

Der FC Bayern wird in der anstehenden Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt wohl ohne zwei seiner Offensivstars auskommen müssen. Laut ‚Bild‘ fehlten Leroy Sané und Serge Gnabry am heutigen Donnertag sowohl im Team-, als auch im Einzeltraining. Daher wird es für einen Einsatz am Samstag (15:30 Uhr) gegen die SGE wohl nicht reichen.

Gnabry laborierte an einem Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel, Sané wiederum hat mit Problemen im Schambein-Bereich zu kämpfen. Eigentlich schien das Duo im Einzeltraining auf einem guten Weg zu sein, braucht aber scheinbar noch ein paar Tage Zeit, um wieder für eine Kadernominierung in Frage zu kommen.