Köln: Zwei Neuzugänge als Weihnachtsgeschenk?

Mit der Verpflichtung von Jusuf Gazibegovic (24) hat der 1. FC Köln den ersten Transfer bereits unter Dach und Fach gebracht. Und die Chancen stehen offenbar gut, dass der Rechtsverteidiger einen bisherigen Mitspieler von Sturm Graz gleich mitbringen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Interesse der Domstädter an Gregory Wüthrich ist verbrieft. Wie der ‚Express‘ berichtet, soll der 30-jährige Innenverteidiger am vergangenen Wochenende zusammen mit seiner Entourage Gast im Müngersdorfer Stadion gewesen sein. Darüber hinaus wird für den Sturm seit Wochen Ivan Prtajin (28) von Union Berlin mit den Rheinländern in Verbindung gebracht.

Die Kölner Boulevardzeitung bezeichnet das Duo nun als „zwei heiße Eisen im Feuer“. Mehr noch: Demnach sind die „Verhandlungen schon sehr weit“ vorangeschritten, die Fixmeldung von mindestens einem Transfer noch vor Heiligabend möglich.