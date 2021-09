Stuttgart zieht Schock hoch

Florian Schock wird künftig als dritter Torwart Teil der Profimannschaft des VfB Stuttgart sein. Wie die Schwaben offiziell vermelden, rückt der bisherige U21-Keeper auf und belegt den Platz hinter Nummer eins Florian Müller (23) und dessen Vertreter Fabian Bredlow (26).

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor fünf Jahren wechselte Schock vom kleinen Stadtrivalen Stuttgarter Kickers in den VfB-Nachwuchs und begann dort seinen Weg in der U16. Geradlinig arbeitete sich der heute 20-Jährige die Jahrgänge hoch und krönt seinen Aufstieg nun mit dem Sprung in den Bundesliga-Kader.