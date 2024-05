Pavlenka verdrängt: Zetterer verlängert bei Werder

Werder Bremen verlängert den Vertrag seiner Nummer eins Michael Zetterer. Der 28-jährige Schlussmann hat nach Angaben der Grün-Weißen ein neues Arbeitspapier unterschrieben. Zur Laufzeit macht der Bundesligist wie immer keine Angaben.

„Zetti hat sich super entwickelt und ist auch neben dem Platz wichtig für die Mannschaft“, lobt Clemens Fritz, Werders designierter Geschäftsführer Sport, „er geht im Sommer in seine zehnte Saison bei Werder. Das ist eine lange Zeit, die durch einige Verletzungen auch nicht immer ganz einfach für ihn war. Er ist aber immer positiv geblieben und hat sein Ziel nie aus den Augen verloren. Das hat sich für ihn ausgezahlt.“

Werder: Die Laufzeit des neuen Zetterer-Vertrags

Zetterer selbst freut sich: „Nach einer so langen Zeit in diesem Verein bin ich froh und stolz, erstmals als Nummer eins meinen Vertrag bei Werder Bremen langfristig verlängert zu haben und auch in den kommenden Jahren für Werder in der Bundesliga alles zu geben, um unsere Ziele zu erreichen.“

Lange war Zetterer der Vertreter von Jiri Pavlenka (32), hat sich aber in dieser Saison am Tschechen vorbeigeschoben und steht seit Oktober als Stammkeeper im Kasten des SVW. So kommt er auf 24 Pflichtspieleinsätze in dieser Saison – noch viele weitere sollen hinzukommen, während Pavlenka wohl keine Zukunft hat am Osterdeich.

Update (13:07 Uhr): Nach Informationen der Werder-nahen ‚DeichStube‘ ist Zetterers neuer Vertrag bis 2027 gültig.