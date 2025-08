Mini-Ablöse: Ducksch bereits in England

In der Personalie Marvin Ducksch (31) ist eine Entscheidung gefallen. Wie der ‚kicker‘ und die ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, wird der Stürmer den SV Werder Bremen in diesem Sommer verlassen.

Den Berichten zufolge zieht es den früheren deutschen Nationalspieler (zwei Länderspiele) zum englischen Zweitligisten Birmingham City. Dort liegt für Ducksch, der sich bereits in England aufhalten soll, ein unterschriftsreifer Dreijahresvertrag bereit.

Die Grün-Weißen werden indes ein Jahr vor Vertragsende mit einer Ablöse in Höhe von rund zwei Millionen Euro entschädigt. In den vergangenen vier Jahren sammelte Ducksch 95 Torbeteiligungen in 134 Partien. Die Lücke schließen soll RB Leipzigs André Silva (29), der bereits die vergangene Rückrunde an der Weser verbracht hatte.