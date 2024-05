Cardona erklärt Augsburg-Abschied

Irvin Cardona hat sich ganz bewusst für einen Abschied vom FC Augsburg entschieden. „Ich war in Deutschland und aus Mangel an Spielzeit, fehlender Vertrauen und ziemlich vielen anderen Dingen habe ich den Entschluss gefasst, Ende 2023 mit dem Sportdirektor von Augsburg zu sprechen und ihm zu sagen, dass ich gerne auf Leihbasis gehen würde“, erklärt der 26-jährige Stürmer gegenüber unserer französischen FT-Partnerseite Foot Mercato.

Mit der AS St. Étienne kämpft der Franzose noch um den direkten Aufstieg in die Ligue 1, die Teilnahme an der Relegation ist dem Traditionsklub bereits sicher. So oder so will Cardona in der kommenden Saison wieder in einer ersten Liga spielen: „Natürlich, wenn es in Frankreich, Deutschland oder Spanien ist. Wenn ich in St. Étienne bleibe, wird es die Ligue 1 sein, wenn ich nach Deutschland zurückkehre, wird es die Bundesliga sein. Auf jeden Fall wird es die erste Liga sein.“