„Geheimwaffen“: Liverpools Großangriff auf die Bundesliga

Nur wenige Experten sind wohl vor der Saison davon ausgegangen, dass der FC Liverpool die Premier League nach Jürgen Klopps Abgang so dominiert. Doch Cheftrainer Arne Slot ist es gelungen, die Reds in seiner Debütsaison zum 20. Meistertitel zu führen.

Um langfristigen Erfolg zu gewährleisten, will der LFC im Sommer frisches Personal an Bord holen. Slot kündigte am gestrigen Sonntag an, dass „wir noch ein oder zwei Geheimwaffen finden, die diesem Team fehlen. Wir wollen uns noch stärker machen. Das ist es, was wir brauchen“.

Zudem führte der niederländische Coach aus: „Wir haben gesehen, dass Manchester City in der Transferperiode im Januar 200 Millionen Pfund ausgegeben hat. Das werden alle tun.“ Mit Blick auf Liverpools Transferziele ist es nicht unwahrscheinlich, dass man eine ähnlich exorbitante Summe investieren wird.

Drei heiße und viele kalte Spuren

Den ersten Neuzugang hat man in Jeremie Frimpong (24) bereits am Haken, festgeschriebene 35 bis 40 Millionen Euro wandern an Bayer Leverkusen. An der Anfield Road soll der rechte Außenbahnspieler den Kaderplatz von Trent Alexander-Arnold (26) einnehmen. Für die linke Seite ist Milos Kerkez (21) vom AFC Bournemouth einplant, als Ablöse sind bis zu 52 Millionen Euro im Gespräch.

Darüber hinaus wurde noch ein Bayer-Star ins Visier genommen: Florian Wirtz (22). Der Ausnahmekönner wurde sogar zu Gesprächen mit dem Privat-Jet eingefolgen. An dem DFB-Akteur, für den wohl ein mittlerer dreistelliger Millionen-Betrag fällig wird, ist auch der FC Bayern dran. Manchester City schied als Konkurrent inzwischen wohl aus.

Zu den weniger konkreten Zielen gehören zahlreiche weitere Bundesliga-Akteure, darunter Angelo Stiller (24/VfB Stuttgart), Serhou Guirassy (29/BVB), Nico Schlotterbeck (25/BVB), Kingsley Coman (28/FC Bayern) oder Lutsharel Geertruida (24/RB Leipzig).