Terzic: Reus unbelastet von Vertragslage

Edin Terzic sieht bei Marco Reus (33) keinen fehlenden Fokus aufgrund der ungeklärten Zukunft. „Wichtig ist, dass es ihn nicht belastet. Diesen Eindruck habe ich auch nicht“, stellte der Trainer von Borussia Dortmund auf der heutigen Pressekonferenz fest, „wir sind froh, wenn er jetzt wieder gesund wird und mit uns trainieren kann. Die anderen Themen werden wir zeitnah besprechen.“

Zum körperlichen Zustand seines Kapitäns sagte Terzic: „Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Er hat jetzt zehn Tage nicht mehr mit der Mannschaft trainieren können.“ Eine Entscheidung über einen Einsatz in der morgigen Bundesligapartie gegen Mainz 05 (18:30 Uhr) werde erst nach dem heutigen Abschlusstraining fallen. Emre Can kann sich da schon größere Hoffnungen auf ein Comeback machen. Der Defensiv-Allrounder kehrt nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel in den Kader zurück.

