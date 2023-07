Lemar bei Marseille auf der Liste

Thomas Lemar weckt Begehrlichkeiten in Frankreich. Laut Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato zeigt Olympique Marseille Interesse an dem 27-Jährigen. Für den Profi von Atlético Madrid könnte eine Ablösesumme jenseits der 20-Millionen-Marke fällig werden.

Vertraglich ist Lemar noch bis 2027 an die Colchoneros gebunden. In der vergangenen Saison lief der Franzose für den La Liga-Klub 32 Mal auf, war allerdings nur an vier Treffern direkt beteiligt. In diesem Sommer könnte es den Offensivakteur nun also zurück in seine Heimat ziehen.

