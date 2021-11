Birmingham kämpft um Bellingham-Bruder Jobe

Birmingham City bemüht sich um eine langfristige Zusammenarbeit mit Jobe Bellingham, dem jüngeren Bruder von Jude Bellingham. Einem ‚The Athletic‘-Bericht zufolge hat der englische Zweitligist seinem Offensiv-Juwel ein Stipendium angeboten, verbunden mit der festen Zusage auf einen Profivertrag.

So will Birmingham verhindern, dass sich auch der jüngere der Bellingham-Brüder frühzeitig entschließt, den Klub zu verlassen. Borussia Dortmund soll starkes Interesse zeigen, den 16-Jährigen ebenfalls ins Ruhrgebiet zu locken. Laut ‚The Athletic‘ befinden sich allerdings noch weitere Klubs in der Verlosung.