Barça: Alves spricht über seine Zukunft

Dani Alves würde gerne auch noch in der kommenden Saison für den FC Barcelona auf dem Platz stehen. „Das ist der Plan“, so der hochdekorierte Rechtsverteidiger gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘. „Es steht eine WM vor der Tür. Ich will mich zeigen und es gibt keine bessere Bühne als Barça.“

Alves Vertrag an läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung hat der 38-Jährige aber noch nicht geführt: „Wir haben zu keinem Zeitpunkt darüber gesprochen, sondern über die Mission, Barça wieder aufzurichten. Wir werden sehen was passiert.“