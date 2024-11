Spanien: Drei Shootingstars erstmals dabei

Mittelfeldspieler Marc Casadó darf sich über seine Premieren-Nominierung für die spanische Nationalmannschaft freuen. Nach starken Auftritten als Vertreter von Frenkie de Jong beim FC Barcelona schafft es der 21-Jährige erstmalig in den Kader des Europameisters, nachdem er im vergangenen Monat für die U21 debütiert hatte. Ein weiterer Debütant ist Innenverteidiger Aitor Paredes (24), der bei Athletic Bilbao zum Stammspieler gereift ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenfalls zum ersten Mal im Kader der A-Nationalmannschaft ist Shootingstar Samu vom FC Porto. Nach wettbewerbsübergreifend elf Toren in zwölf Spielen darf sich der 20-jährige Mittelstürmer nun Hoffnungen auf sein Debüt für La Furia Roja machen. In den anstehenden Nations League-Spielen treffen die Spanier am 15. November auf Dänemark, am 18. November geht es auf Teneriffa gegen die Schweiz.