Frankfurt: Ferri verlängert und wird verliehen

Die Zeit von Nacho Ferri bei Eintracht Frankfurt ist noch längst nicht vorbei. Der Klub aus der Mainmetropole gibt bekannt, dass der 19-Jährige einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Bis 2028 bindet sich das Sturmtalent an den Bundesligisten, wird vorübergehend aber trotzdem den Verein verlassen.

Per Leihe schließt sich Ferri dem KV Kortrijk an. In der belgischen Jupiler Pro League soll der talentierte Torjäger Spielpraxis sammeln und den nächsten Karriereschritt machen. In der abgelaufenen Saison bekam der Youngster bereits acht Einsätze in der Bundesliga und erzielte auch schon seinen Debüttreffer für die Eintracht.