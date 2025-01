Bayern verwundert Peretz-Entscheidung

Dass sich Daniel Peretz gegen einen Leih-Wechsel zum RC Lens entschieden hat, stieß bei den Verantwortlichen des FC Bayern offenbar auf Unverständnis. Laut ‚Sky‘ können alle beteiligten Parteien den Entschluss des israelischen Schlussmanns nicht nachvollziehen. Der Ligue 1-Vertreter hätte Peretz gerne als Nummer eins an Bord geholt, obwohl er aktuell mit Nierenproblemen zu kämpfen hat.

Weil der 24-Jährige in München bleiben wollte, musste eine Alternative her: Inzwischen hat Lens Mathew Ryan (32) von der AS Rom losgeeist. Derweil bereitet der deutsche Rekordmeister dem Bezahlsender zufolge ein drittes Angebot für Jonas Urbig (21) vom 1. FC Köln vor. Geht der Deal noch in diesem Winter über die Bühne, fänden sich vier Keeper im Bayern-Kader wieder.