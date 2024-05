Letzter PSG-Auftritt: Mbappé hinterlässt fragende Gesichter

Am gestrigen Samstag holte Kylian Mbappé in seinem letzten Spiel mit Paris St. Germain den französischen Pokal. Recht glanzlos setzten sich die Hauptstädter mit 2:1 gegen Olympique Lyon durch. Mbappé selbst zeigte einige gute Dribblings, setzte der Partie aber nicht wie gewünscht den Stempel auf.

Nun also führt ihn sein Weg zu Real Madrid – oder doch nicht? Öffentlich Farbe bekennen will der Sprinter jedenfalls weiterhin nicht. „Ich werde meinen Verein rechtzeitig bekanntgeben. Ich denke, das werde ich in ein paar Tagen tun“, ließ Mbappé im Anschluss an die Partie in der Mixed Zone wissen. Ob er seine Entscheidung denn noch vor der EM verkünden werde? „Ich weiß es noch nicht, es gibt noch einige Details.“

Doch was hindert Mbappé daran, die Öffentlichkeit von seinem Beschluss in Kenntnis zu setzen? Womöglich ist es das Champions League-Finale, das für die Königlichen noch auf dem Programm steht. Am kommenden Samstag (1. Juni) trifft Real auf den BVB. Und ein Triumph in der Königsklasse am einen, die Mbappé-Verpflichtung am nächsten Tag. Das wäre doch mal ein historisches Wochenende.