Zähe Verhandlungen: De Bruyne redet über City-Abschied

Die aktuelle Spielzeit könnte die letzte Saison von Kevin De Bruyne im Trikot von Manchester City sein. Wie der 33-jährige Belgier auf der heutigen Pressekonferenz seines Vereins bekanntgegeben hat, laufen derzeit keine Gespräche über eine Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrags: „Zu Beginn der Saison waren Gespräche geplant, aber dann verletzte ich mich im Spiel gegen Brentford. Wenn die Gespräche nicht wieder aufgenommen werden, wird dies mein letztes Jahr sein.“ Beim 2:1-Erfolg gegen die Bees hatte sich der Spielmacher eine Verletzung der Kniesehne zugezogen.

„Ich sollte nur ein paar Tage ausfallen, aber dann waren es acht oder neun Wochen“, so De Bruyne weiter. Seit zwei Wochen nimmt der Rechtsfuß wieder am laufenden Spielbetrieb teil, muss aber erst wieder sein gewohntes Fitnesslevel erreichen. Bisher kam er lediglich zu zwei Kurzeinsätzen in der Liga. Die nach wie vor ungeklärte Zukunftsfrage belaste ihn aktuell nicht wirklich: „Es geht mir gut. Ich bin glücklich, ich will einfach wieder guten Fußball spielen, und was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ich habe keine Eile, ich fühle mich nicht unwohl und bin nicht besorgt.“ De Bruyne war 2015 für 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Manchester gewechselt und hat seitdem 391 Pflichtspiele für den Klub bestritten.