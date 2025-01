Einigung mit Urbig: Bayern drängt auf Sofort-Transfer

Der FC Bayern forciert eine sofortige Verpflichtung von Jonas Urbig (21). Das vermeldet ‚Sky‘. Dem TV-Sender zufolge haben sich die Münchner mit dem Torhüter bereits vollständig auf einen Transfer geeinigt. Nun laufen die Verhandlungen mit dem 1. FC Köln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für einen Sommerwechsel und somit ein Jahr vor Vertragsende soll der Zweitliga-Spitzenreiter zuletzt sechs bis acht Millionen Euro gefordert haben. Ein vorgezogener Transfer schon im Januar dürfte dann wohl ein wenig teurer ausfallen.

Seinen Stammplatz beim FC verlor Urbig Ende Oktober an Marvin Schwäbe (29). In München wäre der U21-Nationaltorwart als Ersatz für den an der Niere verletzten Neuer-Backup Daniel Peretz (24) eingeplant. Der Israeli wird erst in einigen Wochen wieder einsatzbereit sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (20:18): Wie ‚Sky‘ weiterführend berichtet, hat Köln ein erstes Angebot des FCB abgelehnt, ein zweites wird gegenwärtig vorbereitet. Aktuell sollen sich die Verhandlungen im Bereich von acht Millionen Euro bewegen.