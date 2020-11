Musiala für Englands U21 nominiert

Jamal Musiala vom FC Bayern München wird eine besondere Ehre zuteil. Der 17-jährige Flügelspieler wurde erstmals für die englische U21-Nationalmannschaft nominiert. Die Mannschaft von Aidy Boothroyd muss in der kommenden Länderspielpause gegen Andorra und Albanien antreten.

Beim DFB wird man die Nachricht von Musialas Nominierung mit Stirnrunzeln registriert haben. Das Bayern-Talent wurde schließlich in Stuttgart geboren und wäre folglich auch für Deutschland spielberechtigt. Laut ‚Sport1‘ hoffen die Verantwortlichen beim DFB weiterhin, Musiala von einer Karriere in den deutschen Auswahlmannschaften überzeugen zu können.

