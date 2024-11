Rückkehr verzögert sich: Der Stand bei Füllkrug

West Ham United muss weiterhin auf Niclas Füllkrug verzichten. Wie der ‚Standard‘ berichtet, ist der Zeitpunkt einer Rückkehr des deutschen Nationalspielers nicht absehbar. Der Sommerneuzugang der Hammers kam seit August aufgrund von Achillessehnenproblemen nicht zum Einsatz. Ursprünglich war von einer kurzen Ausfallzeit die Rede, allerdings wurde im Laufe der Zeit deutlich, dass die Verletzung nicht von allein heilt und von einem Spezialisten behandelt werden muss.

Aktuell trainiert Füllkrug im Kraftraum oder absolviert kurze Einheiten mit den Physiotherapeuten auf dem Platz. In der Premier League stand der 31-Jährige gerade einmal 63 Minuten für West Ham auf dem Rasen. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation (Rang 14) dürfte seine Rückkehr in London herbeigesehnt werden, allerdings muss man sich weiter in Geduld üben.