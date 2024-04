Interesse aus England: BVB will Ryerson-Verlängerung

Bei Borussia Dortmund will man Julian Ryerson offenbar für seine gute Saison im Trikot der Schwarz-Gelben belohnen. Wie ‚Sky‘ berichtet, winkt dem 26-jährigen Norweger eine Vertragsverlängerung inklusive Gehaltserhöhung. Bisher habe es zwar noch keine konkreten Gespräche gegeben, dies soll aber umgehend passieren, sobald die neue BVB-Führung installiert wurde.

Damit will man augenscheinlich auf wachsendes Interesse am flexiblen Flügelverteidiger reagieren. Ryerson ist zwar noch bis 2026 an die Borussia gebunden, allerdings schielen dem TV-Sender zufolge mit Aston Villa und Brighton & Hove Albion bereits zwei Vertreter aus der finanzstarken Premier League auf den 23-fachen Nationalspieler.