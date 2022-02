Almada in die MLS

Thiago Almada wechselt in die nordamerikanischen Major League Soccer. Wie Atlanta United offiziell vermeldet, kommt der argentinische Offensivspieler von Vélez Sarsfield und unterschreibt im US-Bundesstaat Georgia einen Vertrag bis 2025.

„Thiago ist ein talentierter Spieler, der unserem Angriff im letzten Drittel Qualität verleihen wird“, sagt Gonzalo Pineda, Cheftrainer von Atlanta „er ist sehr gut darin, es mit Verteidigern aufzunehmen und Chancen für sich und seine Teamkollegen zu kreieren. Wir sind sehr glücklich, ihn im Verein begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, ihn so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren.“

Für Atlanta und die gesamte MLS ist die Almada-Verpflichtung ein echter Coup, immerhin ist normalerweise Europa das Ziel talentierter Spieler aus Übersee. Nicht so für Almada, der im Alter von 20 Jahren nun den Schritt in die Staaten wagt. Für Vélez erzielte der 1,71-Mann in 100 Pflichtspielen 24 Tore und gab elf Vorlagen.