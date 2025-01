Schweres Erbe: Kaufmann zurück in Karlsruhe

Nach zwei Jahren kehrt Mikkel Kaufmann zurück zum Karlsruher SC. Der 24-Jährige wechselt für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom 1. FC Heidenheim nach Baden und tritt dort das schwere Erbe von Budu Zivzivadze an. Der Georgier, mit zwölf Treffern der beste Torjäger der Hinrunde in der 2. Bundesliga, ging Anfang Januar den umgekehrten Weg vom KSC an die Brenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Kaufmann ist es die dritte Leihstation in den vergangenen vier Jahren, in der Saison 2022/23 war der Däne schon einmal an den KSC verliehen worden. Weder beim 1. FC Union Berlin noch in Heidenheim konnte der Mittelstürmer wirklich überzeugen, unter Frank Schmidt kam Kaufmann meist nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.