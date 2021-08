Assalé wechselt zu Werder

Werder Bremen hat einen neuen Stürmer. Der Zweitligist nimmt Roger Assalé vom französischen Zweitligisten Dijon FCO auf Leihbasis unter Vetrag. Die Hanseaten besitzen zudem eine Kaufoption für den 27-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben die Karriere von Roger bereits in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt. Er ist ein wuchtiger, schneller und dribbelstarker Offensivspieler, der mit seinen Aktionen für viel Belebung im Spiel sorgen kann. Dazu ist er flexibel einsetzbar. Er hat seine Stärken vor allem als Außenstürmer, kann aber auch in der zentralen Rolle im Angriff spielen“, erklärt Frank Baumann.

Assalé kann es kaum erwarten, seine neue Aufgabe anzugehen: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim SV Werder Bremen. Ich habe gute Gespräche mit Markus Anfang und Frank Baumann geführt, die mir ihre Ideen dargelegt haben, wie wir Fußball spielen wollen. Diese Gespräche sowie die Philosophie des Klubs haben mich überzeugt.“

Assalé besticht in der Offensive mit seiner Vielseitigkeit. Der 1,67 Meter große Rechtsfuß kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. Bei Dijon präsentierte sich der Ivorer in den ersten vier Partien mit zwei Treffern in guter Frühform.