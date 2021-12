FC Bayern: Roca glaubt an die Trendwende

Marc Roca übt sich trotz marginaler Rolle beim FC Bayern in Optimismus. „Meine Bilanz fällt sehr positiv aus“, betont der spanische Mittelfeldspieler in der spanischen Radiosendung ‚El Larguero‘, „ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr da. Ich hatte nicht so viele Minuten, wie ich das wollte, habe mich aber körperlich und mental weiterentwickelt.“

Kampflos will Roca, der als heißer Abschiedskandidat gilt, seinen Platz beim deutschen Rekordmeister nicht räumen. „Jeden Tag fühle ich mich besser. Ich will weiter lernen, die Situation ändern und mehr Minuten bekommen“, kündigt der 25-Jährige an. Die Perspektive an der Säbener Straße ist allerdings überschaubar. Unter Trainer Julian Nagelsmann kam Roca erst zu zwei Kurzeinsätzen in der Champions League.